Motorradfahrer stirbt bei Crash mit Pferdeanhänger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer ist in Edewecht (Landkreis Ammerland) beim Zusammenprall mit einem Pferdeanhänger ums Leben gekommen. Der 60-Jährige konnte einem Auto am Sonntagmittag nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als es nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Motorradfahrer krachte gegen den Anhänger am Auto. Die Beifahrerin im Wagen wurde leicht verletzt, die 41 Jahre alte Fahrerin blieb ebenso wie das Pferd unverletzt. Der Motorradfahrer hatte laut Polizei Vorfahrt.