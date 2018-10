Kastaniensuche endet für Mädchen im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Edenkoben (dpa/lrs) - Beim Kastaniensuchen im Wald hat sich ein Mädchen in Edenkoben den Hinterkopf aufgeschlagen und ist bewusstlos geworden. Die Achtjährige war ganz in die Suche vertieft, als sie im Wald in der Nähe des Schlosses Villa Ludwigshöhe rückwärts lief, stürzte und mit dem Hinterkopf auf einen Baumstumpf aufschlug, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Aufprall am Sonntag sei so schwer gewesen, dass das Mädchen das Bewusstsein verloren und kurzzeitig zu atmen aufgehört habe. Ein Rettungshubschrauber flog die Achtjährige in die Uniklinik nach Mannheim. Dort wurde eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert. Dem Mädchen gehe es besser.