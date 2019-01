79-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Edemissen (dpa/lni) - Ein Mann ist im Landkreis Peine mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 79-Jährige sei bei Edemissen von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Feuerwehr barg ihn aus dem stark beschädigten Auto, wie es hieß. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Peiner Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 444 war während der Unfallaufnahme vorübergehend voll gesperrt.