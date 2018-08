Familienvater stirbt im Pkw: Frau und Kind schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ebsdorf (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Uelzen ist am Dienstag ein 33-jähriger Familienvater ums Leben gekommen. Seine Frau und sein Kind wurden schwer verletzt. Wie die Polizei in Lüneburg mitteilte, war der Mann am Mittag auf der Landesstraße 233 zwischen Ebsdorf und Velgen in einer Kurve ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Frau und das Kind wurden von Helfern aus dem Fahrzeugwrack befreit und ins Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.