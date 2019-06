Unterlassene Hilfeleistung: Polizei ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ebrach (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall bei Ebrach (Landkreis Bamberg) wird wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Eine 53-Jährige geriet am Freitag aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto im angrenzenden Feld, die zwei Erwachsenen und drei Kinder wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verrichtete eine noch unbekannte Person auf dem Feld Mäharbeiten und kümmerte sich nicht um die Verletzten. Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung.