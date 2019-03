Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eberhardzell (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Sie waren am Sonntag in der Nähe von Eberhardzell (Landkreis Biberach) auf einem Feldweg unterwegs, als plötzlich die Pferde scheuten, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei geriet die Kutsche auf einen Acker und kippte um. Der 75-jährige Fahrer und seine 74-Begleiterin wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.