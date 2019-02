Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ebeleben (dpa/th) - Ein sechs Jahre altes Mädchen ist bei einem Autounfall bei Ebeleben im Kyffhäuserkreis verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Kleinbusfahrer sei bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Wagen, in dem neben dem 55-jährigen Fahrer auch das Mädchen saß, wurde daraufhin auf ein Feld neben der Straße geschleudert. Das Kind kam nach dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt in ein Krankenhaus.