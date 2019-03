77-jähriger Rostocker stirbt bei Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Laage (dpa/mv) - Die Identität des Autofahrers, der am Montag bei einem Unfall im Landkreis Rostock ums Leben kam, ist geklärt. Es handelt sich um einen 77-jährigen Mann aus Rostock, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock sagte. Der Rentner war zwischen Dummerstorf und Laage mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengeprallt.

Der Rentner war allein im Wagen und starb am Unfallort, der Lkw-Fahrer kam verletzt in eine Klinik. Die Unfallstelle war mehr als drei Stunden lang gesperrt. Den Schaden schätzten die Beamten auf 150 000 Euro. Warum der 77-Jährige auf gerader Fahrbahn auf die Gegenspur geriet, sollen unter anderem Sachverständige ermitteln.