Auto fliegt durch die Luft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Duisburg (dpa/lnw) - Ein 21-Jähriger ist in Duisburg mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mehrere Meter durch die Luft geflogen. Nach dem Unfall machten sich der 21 Jahre alte Fahrer und seine zwei Mitfahrer samt Kennzeichen aus dem Staub, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann am Steuer bemerkte offenbar zu spät, dass die Straße an einer Kreuzung endete, und schoss mit dem Fahrzeug geradeaus über den Bordstein und Gehweg. Das Auto hob ab, landete nach rund 12 Metern wieder, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei verletzte sich einer der Mitfahrer leicht. Die drei jungen Insassen befreiten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus dem Wrack. Sie montierten die Kennzeichen ab und flohen unerkannt.

Einige Stunden später entdeckte ein Anwohner das völlig zerstörte Auto. Als Polizisten den Unfall aufnahmen, kehrten die drei jungen Männer zurück. Der 21-jährige Fahrer habe vermutlich unter Drogen gestanden, erklärten die Beamten. Der Schaden lag bei rund 11 000 Euro.