Reisebus überrollt Frau auf Bundesstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Frau ist in Düsseldorf von einem Reisebus überrollt worden und an ihren Verletzungen gestorben. Sie stand am Dienstagabend auf der Bundesstraße 8, als der Bus sie erfasste, wie die Polizei mitteilte. Warum sich die Frau dort befand, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Sie starb noch am Unfallort. Die Passagiere im Bus und dessen Fahrer blieben unverletzt. Warum es zum Zusammenprall kam, ermittelt die Polizei noch. Das Alter der Frau war noch unklar.