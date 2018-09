Lastwagen verliert Container mit Glasmüll

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat in Düsseldorf einen Container voll mit Glasmüll verloren und die Autobahn 46 im Feierabendverkehr in ein Scherbenmeer verwandelt. Mehrere Autos seien beschädigt worden und müssten abgeschleppt werden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Fahrbahn war in Fahrtrichtung Wuppertal zunächst voll gesperrt, auch auf den Umleitungsstrecken ging zeitweise nichts mehr. Die Glasscherben hätten sich über alle drei Fahrspuren verteilt und müssten nun zunächst einmal aufgekehrt werden, teilte die Polizei mit.