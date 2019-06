Auto überschlägt sich auf A 59: Fünf teils schwer Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Drei junge Frauen sind bei einem Autounfall am späten Samstagabend auf der A 59 bei Düsseldorf schwer verletzt worden. Zwei mitfahrende 20 Jahre alte Männer wurden ebenfalls verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Insassen kamen in Krankenhäuser. Das Auto mit einer 19-Jährigen am Steuer und mit vier weiteren Insassen kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich anschließend.

Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die drei Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, darunter die Fahrerin, wurden ersten Ermittlungen zufolge aus dem Wrack geschleudert. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Fahrspuren der Autobahn Richtung Leverkusen blieben mehrere Stunden gesperrt.