Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Arbeiter ist im Düsseldorfer Hafen auf ein Baugerüst gestürzt und hilflos liegen geblieben. Wie die Feuerwehr mitteilte, lag der Mann am Freitag mit schweren Verletzungen an Kopf und Rücken auf dem Gerüst. Erst Höhenrettern der Feuerwehr gelang es, den 37-Jährigen schonend zu befreien. Am Haken eines Baukrans angeleint, brachte ein Retter den in einer Spezialtrage fixierten Arbeiter zurück auf die Erde. Der Mann kam in ein Krankenhaus.