Mehrere Schwerverletzte bei Zusammenstoß mit drei Autos

Dülmen (dpa/lnw) - Bei einer schweren Kollision mit drei Autos im Kreis Coesfeld sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Autofahrer erlitt nach Polizeiangaben lebensbedrohliche Verletzungen. Demnach kam der Mann am Donnerstagnachmittag auf einer Bundesstraße bei Dülmen in den Gegenverkehr und krachte dort nacheinander mit zwei entgegenkommenden Wagen zusammen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, ein Autofahrer leicht. Ein Hund starb nach Polizeiangaben am Unfallort. Zwei Rettungshubschrauber sowie mehrere Notärzte und Krankenwagen seien im Einsatz gewesen.