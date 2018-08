Lebensbedrohlich verletzt: Unfall auf Kreuzung in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei einem Verkehrsunfall in Dresden ist eine Person lebensbedrohlich verletzt worden. Am Freitagmorgen sind zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf einer Kreuzung kollidiert, ein Mensch wurde dabei im Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall am Elbufer kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Auch Angaben zu weiteren Verletzten konnten die Beamten noch nicht machen. Weil eines der Autos auf den Straßenbahngleisen gelandet ist, wurde die Linie 2 für zwei Stunden umgeleitet.