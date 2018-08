Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall an Haltestelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall in Dresden gestorben. Der 57-Jährige war am Mittwochnachmittag mit seinem Transporter von der Straße abgekommen und gegen einen Oberleitungsmast und eine Straßenbahnhaltestelle geschleudert. Der Mann wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Er kam schwerstverletzt in ein Krankenhaus, starb jedoch wenig später.

Der Verkehrsunfalldienst untersucht nun, warum es zu dem Unglück kam. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Dabei müsse auch geklärt werden, ob der Mann möglicherweise schon vor dem Unfall gesundheitliche Probleme gehabt habe, sagte eine Polizeisprecherin. Wenn ein Fahrzeug plötzlich von der Straße abkomme, müsse das immer in Betracht gezogen werden.