Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Dresden ist ein 47-jähriger Kranwagenfahrer bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Mann beim Abladen von Werbebannern aus bisher unbekannter Ursache so stark eingeklemmt, dass er noch am Unfallort verstarb. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend.