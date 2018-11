Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 26 Jahre alter Radfahrer ist in Dresden mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Montag auf einer Kreuzung mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammengeprallt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.