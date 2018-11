Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coswig (dpa/sn) - Bei Baumfällarbeiten ist ein 67-Jähriger im Landkreis Meißen ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Samstag auf seinem Grundstück in Coswig einen Baum gefällt und wurde unter diesem eingeklemmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.