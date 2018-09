52-Jähriger bei Kollision lebensbedrohlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Dresden lebensbedrohlich verletzt worden. Eine 20-jährige Autofahrerin hatte dem Mann am Sonntagabend mit ihrem Wagen die Vorfahrt genommen und war mit dem Motorrad kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige durch die Luft geschleudert. Die 20-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Zunächst hatte die "Dresdner Morgenpost" von dem Unfall berichtet.