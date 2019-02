Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Bei Verladearbeiten ist in Dresden ein 48-Jähriger tödlich verletzt worden. Trotz eines schnellen Eingreifens von Feuerwehr und Rettungsdienst sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Feuerwehr am späten Freitagabend mit. Das Unglück passierte bei Umschlagarbeiten mit einem Lkw-Ladekran auf einem Sportplatz im Ortsteil Cossebaude. Die Ermittlungen dauerten in der Nacht zum Samstag noch an.