Frau in Dreieich angefahren: Polizei sucht Verursacher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat in Dreieich eine Frau angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, kam die Fußgängerin mit Prellungen und möglicherweise auch einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Der Unfall mit einem schwarzen Wagen sei am frühen Freitagmorgen in Höhe einer Tankstelle passiert, sagte ein Sprecher. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt. Höchste Priorität der Beamten sei erst einmal, so schnell wie möglich den Autofahrer zu finden, sagte der Sprecher.