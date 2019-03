87-Jährige wird von Auto erfasst und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dreieich (dpa/lhe) - Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist in Dreieich (Landkreis Offenbach) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Sie wollte am Samstagnachmittag eine Straße überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es kam zur Kollision mit dem Auto eines 71-Jährigen. Der Senior bog ersten Erkenntnissen zufolge von einem Grundstück nach links auf die Straße ab, die die 87-Jährige überqueren wollte. Die Frau stürzte zu Boden. Sie erlag laut Polizei noch am Abend im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Die Polizei hat einen Sachverständigen eingeschaltet, um den Unfall zu rekonstruieren.