Auto schleudert über A5: Drei Schwerverletzte

Dossenheim (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat beim Auffahren auf die Autobahn 5 in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein stehendes Fahrzeug übersehen und einen Unfall mit drei Schwerverletzten verursacht. Die 48-Jährige war am Sonntag laut Polizei auf den Wagen aufgefahren, der wegen einer Panne mit Warnblinker auf dem Beschleunigungsfahrstreifen stand. Infolge des Aufpralls schleuderte das Auto auf den linken Fahrstreifen der A5. Die beiden Menschen in dem Pannenfahrzeug und die Beifahrerin im Auto der 48-Jährigen kamen in Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die A5 in südliche Fahrtrichtung gut eine Stunde. Zeitweise bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau.