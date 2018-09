Junge bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und in einem Kreuzungsbereich von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß sei der 14-Jährige gegen eine Baustellenabsperrung geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte die 67 Jahre alte Autofahrerin an der Kreuzung Vorfahrt gehabt. Sie erlitt einen Schock.