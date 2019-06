A 40 nach Motorradunfall gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Motorradunfall ist die Autobahn 40 zwischen Dortmund-Dorstfeld und dem Kreuz Dortmund-West in Fahrtrichtung Essen komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam der Motorradfahrer am frühen Freitagmorgen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzwand. Durch den Aufprall sei er nach ersten Schätzungen mehr als hundert Meter weit über die Fahrbahn geschleudert worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Verkehr wird derzeit ab der Anschlussstelle Dorstfeld umgeleitet.