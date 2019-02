300 Liter Diesel legen Autobahn lahm: A2 wieder frei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Wieder einmal ein Fahrverbot im Zusammenhang mit Diesel: In der Nacht zum Dienstag haben sich auf der Autobahn 2 bei Dortmund rund 300 Liter Diesel über die Fahrbahn Richtung Hannover ergossen. Die Strecke zwischen Dortmund-Nordost und Kamen/Bergkamen blieb für rund sechs Stunden lang gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zwar konnte die Feuerwehr das Leck an dem defekten Lastwagen, der den Kraftstoff transportiert hatte, schnell beheben. Allerdings dauerte es einige Stunden, die Fahrbahn von der Flüssigkeit zu befreien. Am frühen Morgen konnte der Verkehr jedoch ungestört wieder rollen.