Beifahrerin stirbt nach Verkehrsunfall auf B477

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dormagen (dpa/lnw) - Eine 77-Jährige ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 477 in Dormagen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei saß die Frau als Beifahrerin in einem Wagen, mit dem ein 79-Jähriger in Richtung Rommerskirchen fuhr. Am Ende einer Kurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann und die Beifahrerin wurden durch den Aufprall eingeklemmt und konnten erst von Rettungskräften befreit werden. Die 77-Jährige erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, der 79-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Wegen des Unfalls war die B477 zeitweilig gesperrt. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar.