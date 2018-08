18-Jährige prallt mit Auto gegen Baum: tot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dohna (dpa/sn) - Eine 18-Jährige ist auf einer Landstraße bei Dohna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit ihrem Wagen gegen eine Baum gekracht und ums Leben gekommen. Die Fahranfängerin erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb, wie ein Sprecher der Polizei Dresden am Freitag mitteilte. Das Auto der der jungen Frau wurde bei dem Aufprall in zwei Teile gerissen.