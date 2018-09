23-Jähriger rast in Stauende und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildeshausen (dpa/lni) - Ein 23 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 1 in ein Stauende gerast und dabei ums Leben gekommen. Der Mann sei mit einem Kleintransporter kurz hinter die Rastanlage Wildeshausen fast ungebremst auf einen stehenden Lkw aufgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Aufprall wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt. Er konnte zwar befreit werden, erlag aber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 50 000 Euro.