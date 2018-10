Betrunkene verursachen Unfälle in Südwestmecklenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dömitz/Neustadt-Glewe (dpa/mv) - Betrunkene Verkehrsteilnehmer haben am Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei Unfälle verursacht. In Neustadt-Glewe stürzte am Sonntag ein 37-jähriger Radfahrer mit fast 2,5 Promille und verletzte sich, so dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Montag mit. Einen Autofahrer mit ebenfalls mehr als zwei Promille konnte die Polizei am Sonntagmorgen nach Hinweisen auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin stoppen. Ein Alkoholtest habe 2,07 Promille ergeben, zudem habe gegen den Mann bereits seit Juli ein Fahrverbot bestanden.

Bereits am Samstagabend war den Angaben zufolge eine 61-jährige Fahrerin mit knapp zwei Promille in Dömitz in einen parkenden Traktor gefahren und dabei leicht verletzt worden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen werde auf 15 000 Euro geschätzt. Gegen alle Personen werde nun unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.