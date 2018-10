14-Jähriger legt Stromversorgung mit Auto lahm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Döllstädt (dpa/th) - Ein 14-Jähriger ist mit einem Auto gegen einen Verteilerkasten gefahren und hat so in einer Straße in Döllstädt (Landkreis Gotha) teilweise die Stromversorgung gekappt. Der Junge saß in der Nacht zum Samstag am Steuer des Wagens, dem er gemeinsam mit drei Freunden Starthilfe geben wollte, wie es am Sonntag bei der Polizei hieß. Darüber hinaus habe ein 18-Jähriger den Wagen angeschoben und sei dabei gestürzt. Das Auto fuhr daraufhin über seinen Fuß, der Mann zog sich dadurch nach Angaben der Polizei Prellungen zu. Dem 14-Jährigen blühe nun eine Anzeige, hieß es.