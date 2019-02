Direkt aus dem dpa-Newskanal

Döbeln (dpa/sn) - Der Fahrer eines Sattelzugs hat auf der Autobahn 14 zwischen Döbeln und Leisnig schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 39-Jährige am Dienstagabend in Richtung Magdeburg von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke. Der Sattelzug kippte um und rutschte quer über die Straße. Diese wurde für Bergungsarbeiten bis Mittwochmorgen voll gesperrt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.