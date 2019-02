Erneut rast Laster in Schilderwagen auf A14

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Döbeln (dpa/sn) - Eine Woche nach einem tödlichen Unfall an gleicher Stelle ist am Montag erneut ein Lastwagenfahrer in einen Schilderwagen auf der A14 bei Döbeln gerast. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet. Vor einer Woche war dort schon einmal ein Laster auf einen Schilderwagen geprallt, hatte ein Brückengeländer durchbrochen und war auf eine Straße hinabgestürzt. Der Lkw fing Feuer, der Fahrer starb. Der 27 Jahre alte Fahrer des Schilderwagens wurde verletzt.