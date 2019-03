Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Doberschütz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Doberschütz (dpa/sn) - Bei einem Unfall im Landkreis Nordsachsen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger geriet am Montag in Doberschütz mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 65 Jahre alter Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 22-jährige Fahrer des Kleintransporters erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.