Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der A9

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dittersdorf (dpa/th) - Drei Männer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 9 bei Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) schwer verletzt worden. Offenbar wegen einer Reifenpanne verlor ein Fahrer am Donnerstag die Kontrolle über seinen Lastwagen und stieß mit mehreren Fahrzeugen zusammen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei wurden drei Männer im Alter von 42, 45 und 50 Jahren schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. In dem Stau, der sich nach dem Unfall bildete, kam es laut Polizei zu zwei weiteren Unfällen - allerdings nur mit Blechschäden, wie es hieß. Nach Angaben eines Sprechers floss der Verkehr am Abend wieder.