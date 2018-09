Auto stürzt Böschung hinunter: Beifahrerin stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dissen (dpa/lni) - Bei einem Autounfall in der Nähe von Dissen bei Osnabrück ist eine Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Auto stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrmals, nachdem es in einer Spitzkehre von der Fahrbahn abgekommen war. Ein anderes Auto war nicht an dem Unfall am Freitag beteiligt, wie die Polizei weiter mitteilte.