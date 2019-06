Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dippoldiswalde (dpa/sn) - Ein Rabe hat in Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen Motorradfahrer zu Fall gebracht. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden vom Freitag war der 22-Jährige am Donnerstag von Dippoldiswalde in Richtung Oberhäslich auf der B170 unterwegs, als er mit dem Vogel kollidierte und stürzte. Der junge Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. "Der Rabe verstarb am Unfallort", hieß es von der Polizei.