Unglücksstellen nach schweren Unfällen in Thüringen geräumt

Erfurt (dpa) - Nach den zwei schweren Unfällen am Sonntag auf der Autobahn 71 sind die Unglücksstellen geräumt. Die A71 ist wieder in beide Richtungen befahrbar, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Thüringen am Montag mitteilte. Am Sonntag waren zwei Menschen bei einem Unfall zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord gestorben. Sechs Fahrzeuge waren in diesen Unfall verwickelt. Weiter südlich, zwischen Suhl und Meiningen, waren 50 Autos wegen plötzlicher Glätte ineinander gefahren. 25 Menschen waren verletzt worden, vier davon schwer. Die A71 war am Sonntag an den Unfallstellen voll gesperrt.