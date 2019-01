Bei Unfällen auf glatten Straßen werden Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Cuxhaven (dpa/lni) - Bei Unfällen auf glatten Straßen sind in der Nacht zum Dienstag und am Morgen mehrere Menschen in Niedersachsen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam auf der Landesstraße 402 in der Region Hannover ein 34-Jähriger mit seinem Auto von der schneeglatter Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer musste ambulant behandelt werden. Auf der winterglatten Landesstraße 120 geriet der 27-jährige Fahrer eines Kleintransporters bei Bad Bederkesa im Kreis Cuxhaven ins Schleudern. Auf der Gegenfahrbahn stieß das Fahrzeug mit zwei Autos zusammen. Eines davon schleuderte in ein weiteres Fahrzeug. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für rund zwei Stunden gesperrt.