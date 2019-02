Fahrer wird aus Auto geschleudert und getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Diemelsee/Kassel (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Nordhessen aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagmorgen bei Diemelsee (Kreis Waldeck-Frankenberg) in einer Linkskurve von einer Landstraße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der 52-Jährige wurde aus dem sich mehrmals überschlagenden Auto herausgeschleudert. Der Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Warum der 52-Jährige von der Straße abgekommen war, war am Samstag noch unklar.