Betrunkener Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Crivitz (dpa/mv) - Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Freitag ein Autofahrer nahe Venzkow bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige sei betrunken gewesen und in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe sich der Wagen mehrfach überschlagen. Eine später vorbeikommende Autofahrerin sah den Wagen und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann aus dem Auto befreien und brachten ihn in eine Klinik. Er hatte den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Zudem habe er keine Fahrerlaubnis gehabt. Gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.