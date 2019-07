Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elsfleth (dpa/lni) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag missachtete der 30-Jährige am Sonntag an einer Kreuzung die Vorfahrt eines 21 Jahre alten Autofahrers. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.