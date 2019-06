Motorradfahrer überholt Autos und rast auf Feld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delitzsch (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen und auf ein Feld gerast. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall am Sonntag schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der Mann hatte im Ortsteil Rödgen zwei Autos überholt, dann aber in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und blieb im Feld liegen.