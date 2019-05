Direkt aus dem dpa-Newskanal

Delitzsch (dap/sn) - Ein 57-Jähriger ist mit seinem Auto in die Glasfront eines Baumarkts in Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Mittwochabend vor dem Baumarkt parken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei fuhr er aus noch ungeklärter Ursache über eine Bordsteinkante und krachte in das Gebäude. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.