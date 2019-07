40-Tonner kommt von A81 ab und brennt aus: Waldbrandgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist kurz nach der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen von der Autobahn 81 abgekommen und in Flammen aufgegangen. Erste Helfer hätten den Fahrer aus dem 40-Tonner gerettet, sagte eine Polizeisprecherin. Wie es zu dem Unfall am Mittwochmorgen kam und ob der Mann verletzt worden ist, war zunächst unklar. Feuerwehrleute löschten den Sattelschlepper. Da er in der Nähe eines Waldes von der Fahrbahn abgekommen war, blieb die Feuerwehr weiterhin im Einsatz, um einen Waldbrand zu verhindern.

Zur Bergung des Wracks wurde die A81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen in Richtung Singen gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.