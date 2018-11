Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rotenburg (dpa/lni) - Ein 80 Jahre alter Mann und seine 84-jährige Ehefrau sind bei einem Verkehrsunfall im Kreis Rotenburg ums Leben gekommen. Ein 61-Jähriger wurde nach Polizeiangaben bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Malstedt am Dienstagabend schwer verletzt. Der 80-Jährige war mit seiner Frau in einem Auto unterwegs, als er an einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen vorbeifuhr und frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 61-Jährigen kollidierte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, ihr Ehemann wenig später im Krankenhaus in Bremervörde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Kreisstraße 108 war wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten bis Mitternacht gesperrt.