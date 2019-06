Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Kreis Vulkaneifel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Daun/Darmstadt (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 20 Jahre alte Frau aus Darmstadt missachtete am Donnerstagabend in Daun-Gemünden die Vorfahrt eines ebenfalls 20-jährigen Autofahrers und fuhr in dessen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrer und die 27 Jahre alte Beifahrerin der Frau wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 16 000 Euro.