A5: Unfall bringt zehn Kilometer Stau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Mitten im Berufsverkehr kam es auf der Autobahn 5 am frühen Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit vier Autos. Die Autobahn war in Richtung Darmstadt zwischen Zwingenberg und dem Darmstädter Kreuz über eine Stunde lang nicht befahrbar, der Verkehr wurde über den Standstreifen umgeleitet. Mittlerweile seien die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahnen wieder freigegeben, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mit. Details zur Unfallursache und dem Zustand der beteiligten Personen waren zunächst nicht bekannt. Durch den Vorfall staute es sich auf der A5 auf einer Länge von rund zehn Kilometern.