Acht Verletzte bei Unfall mit fünf Autos

Potsdam (dpa/bb) - Acht Menschen sind bei einem Unfall mit fünf Autos zwischen Potsdam und Groß Glienicke verletzt worden. Unter den Verletzten sei ein zehnjähriges Kind, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend in Potsdam. Einer der Verunglückten habe schwere Verletzungen davongetragen. Er kam ins Krankenhaus. Auch die anderen Verletzten seien in eine Klinik gebracht worden, sagte der Sprecher. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen. Ein Gutachter sei zur Unfallstelle gerufen worden, um den Hergang zu klären. Die Bundesstraße war bis in die Abendstunden gesperrt.